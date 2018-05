"Shalom", une caméra cachée tunisienne qui fait scandale

Elle n' a pas encore été diffusée, mais fait déjà parler d'elle. «Shalom», une caméra cachée tunisienne est en train de faire un véritable scandale. Et pour cause, dans cette caméra cachée des personnalités politiques, sportives ou artistiques tunisiennes ont été conviées dans une grande demeure des faubourgs de la capitale Tunis, où elles ont eu la «surprise» de faire la connaissance de la supposée ambassadrice de l'entité sioniste à Tunis. Et ce n'est pas tout. Cette ambassadrice, accompagnée d'autres «dignitaires» israéliens, a proposé à ces personnalités de les recruter en tant qu'agents au service d'Israël, en contrepartie de grosses sommes d'argent, voire de les «placer à Carthage», lors des prochaines élections, comme étant les hommes d'Israël. La grosse surprise arrive à ce moment, quand une grande partie de ces personnalités a accepté cette offre. La diffusion de ce programme est pour le moment bloquée. Les personnalités qui ont succombé aux «sirènes» d'Israël ont menacé de porter plainte...