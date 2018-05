Des terminaux made in Enie de Sidi Bel Abbès

L'Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) de Sidi Bel Abbès procèdera au lancement, «à partir de juin prochain», de l'opération de fabrication de terminaux de paiement électronique dans sa nouvelle usine d'intégration électronique mise en service dernièrement, a annoncé le président-directeur général (P-DG) de cette firme, Djamel Bekkara. Le même responsable a indiqué que les terminaux de paiement électronique seront fabriqués par l'Enie dans le cadre d'une convention signée entre les secteurs de l'industrie et des mines et des télécommunications, des technologies et du numérique en vue de promouvoir les outils de la production nationale. «L'Enie est actuellement en phase de réception des commandes et la fabrication démarrera en juin, selon les normes en vigueur dans le secteur de la poste», a indiqué Djamel Bekkara, avant de signaler que l'usine d'intégration électronique «utilise un matériel très sophistiqué capable de fabriquer des tablettes et des puces électroniques, selon les normes adaptées aux équipements électroniques».