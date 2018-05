Deux Québécoises dans l'équipe nationale d'Algérie

Deux jeunes Québécoises d'origine algérienne, Assia et Imane, font partie, depuis un an, de l'Equipe nationale de football du pays de leurs parents. Il y a un an, c'est le sélectionneur de l'équipe d'Algérie qui les a invitées à faire partie du Onze national. Pour les deux joueuses, il y a la fierté de représenter le pays d'origine de leurs parents, mais aussi le fait d'être un modèle afin que le sport féminin prenne de plus en plus de place et que les mentalités évoluent. «Je trouve que c'est une bonne chose, note Imane. Le sport est ouvert à tout le monde. Le fait d'avoir une Equipe nationale féminine, ça montre que la Fédération algérienne, de football travaille bien», a affirmé Assia. Au mois de juin, Assia et Imane vont disputer le match décisif contre les Éthiopiennes. Une victoire leur ouvrirait les portes de la prestigieuse coupe d'Afrique des nations. Ce serait un bel exemple pour les hommes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde.