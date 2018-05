Le Ramadhan indésirable au Danemark?

La ministre danoise à l'Immigration et l'Intégration, dont les déclarations sur les étrangers font souvent polémique, a appelé les musulmans à prendre des congés pendant le Ramadhan au nom de la sécurité au travail. «Je veux appeler les musulmans à prendre des congés pendant le mois de Ramadhan pour éviter des conséquences négatives sur le reste de la société danoise», écrit Inger Støjberg dans une tribune publiée par le tabloïd BT. «Je me demande si un impératif religieux commandant d'observer un pilier de l'islam vieux de 1400 ans est compatible avec la société et le marché du travail que nous avons au Danemark en 2018», poursuit-elle. La ministre, membre du parti Venstre (centre-droit, libéral) du chef du gouvernement Lars Løkke Rasmussen, dit craindre les effets du jeûne sur «la sécurité et la productivité», lorsque par exemple des chauffeurs de bus «n'ont ni bu ni mangé depuis plus de dix heures». «Cela peut être dangereux pour nous tous», prévient-elle.