Amr Khaled, le poulet divin et les excuses

Le célèbre prédicateur Amr Khaled a fait le buzz cette semaine sur le Net. Mais cette fois-ci, non pas à cause de ses télé-prêches qui lui avaient donné, faut-il le rappeler, une grande notoriété vers la fin des années 90. L'ancien comptable égyptien qui avait plus de 8 millions de personnes abonnées à son compte Twitter et 28 millions d'internautes à sa page Facebook, a fait de la publicité à une marque de poulet saoudienne. Ce qui en soi peut être ridicule, mais cela devient grave à partir du moment où l'on précise que le prédicateur s'est permis de faire le lien entre le poulet de cette marque et Dieu en disant «avec cette recette votre rencontre avec Dieu sera meilleure». Les propos et la publicité déguisée de Amr Khaled ne passent pas et suscitent une vague de critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Face au tollé général, le prédicateur égyptien a supprimé la publication et présenté ses excuses.