Du chaâbi plein la nuit à Constantine

«Les Editions du Champ Libre» ont le plaisir de porter à la connaissance du public l'organisation de «Leilat chaâbi» - «La nuit du chaâbi»- dans la soirée du lundi 28 mai 2018 au «Café Riche» à partir de 22h.

Cette manifestation qui s'inscrit en droite ligne des rencontres culturelles du dernier Ramadhan ambitionne de rassembler mélomanes et artistes dans un hommage convivial à la musique chaâbie et aux musiciens constantinois qui y ont contribué depuis plusieurs décennies. Adossée à la présentation publique de l'ouvrage du professeur Abdelmadjid Merdaci, «Les compagnons de Sidi Guessouma.

Contribution à l'histoire du chaâbi», qui fera l'objet d'une vente-dédicace, cette soirée festive dans son esprit visera, à travers des témoignages, éclairages historiques et prestations musicales de conforter la visibilité du chaâbi à Constantine, d'en nommer les territoires et d'honorer ses pionniers.

Première du genre, «Leilat chaâbi» asseoira la nécessaire reconnaissance de la place de Constantine et des musiciens constantinois dans l'histoire et les légendes du chaâbi national.