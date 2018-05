Plus de 100 sites archéologiques à l'abandon

La wilaya d'Alger compte 58 monuments et sites archéologiques «classés biens culturels nationaux», alors qu'une centaine d'autres, datant de différentes époques, demeure «non classée» et «en état d'abandon», a-t-on appris auprès de la vice-présidente de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'Alger, Farida Djebali. «Au niveau de la capitale, plus de 100 monuments archéologiques, tels que des palais datant de différentes époques, sont non classés et laissés à l'abandon», a précisé à l'APS Farida Djebali. Elle a fait savoir que l'APW d'Alger organisera prochainement une conférence sur la restauration de ces sites archéologiques, notamment les vieux palais pour rendre à la capitale son lustre d'antan et en faire une ville touristique par excellence.