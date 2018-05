Ramadhan: à Alger, les vendredis, c'est sans voitures!

La commune d'Alger-Centre a décidé de renouveler l'expérience de la manifestation «vendredi soir sans voitures» qui sera ainsi à sa troisième édition. Selon Algérie-éco, l'initiative avait connu un franc succès durant le mois de Ramadhan des années précédentes. A ce propos, le président de l'APC d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, a déclaré que «cette troisième édition sera organisée en collaboration avec la direction de la jeunesse, des sports et loisirs». De ce fait, la circulation des véhicules sera interrompue chaque vendredi soir et ce, durant tout le mois de Ramadhan au niveau des communes de Bab El Oued et Alger-Centre. Cette initiative laissera de la place à plusieurs activités auxquelles s'adonnent les Algériens après la rupture du jeûne. A cet égard, Abdelhakim Bettache a indiqué que «la musique, le sport, l'animation artistique, les toboggans, les clowns et les jeux d'échec géants seront les ingrédients de chaque soirée», selon la même source.