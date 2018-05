Alerte aux hirondelles dans la région d'Alger

Les changements climatiques marquant le pays à la fin de l'hiver et au début du printemps, sont à l'origine du recul notable de la population des hirondelles, cette année dans les wilayas du centre du pays, a alerté le président de l'Association des... chasseurs d'Alger, Saoudi Mohamed. Il a précisé que les membres de l'association, dans les wilayas du centre, avaient adressé des rapports faisant état d'un recul notable du nombre d'hirondelles, le plus important depuis 2015. Il est probable que les changements climatiques, notamment à la fin de l'hiver et au début du printemps, soient à l'origine de la diminution de cette espèce. Les hirondelles qui migrent, en Algérie, de janvier à mars, ne se sont pas habituées à ces changements, notamment les vagues de froid. Des adhérents de l'association à Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou et Alger ont remarqué la disparition «quasi totale» des hirondelles, auparavant estimée en centaines de milliers. Les changements climatiques en Algérie semblent surtout impacter leur migration vers notre pays.