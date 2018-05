Israël se plaint d'une parodie hollandaise de sa gagnante de l'Eurovision

Israël se plaint d'une parodie néerlandaise de Netta Barzilai, la gagnante israélienne de l'Eurovision 2018, la qualifiant de «honteuse» et de «mauvais goût». Samedi, Sanne Wallis de Vries, actrice et artiste de cabaret néerlandaise, a interprété sa propre version de la chanson Toy, à la télévision nationale. En kimono multicolore comme l'Israélienne à l'Eurovision du 12 mai, Sanne Wallis de Vries reprend les gloussements et la danse - à la manière d'un poulet - «Regardez-moi, je suis un charmant petit pays, les dirigeants du monde mangent bravement dans ma main et, d'un baiser, j'éteins tous les incendies», chante-t-elle, sur le même air. «Regardez comme c'est beau quand je lâche des bombes. Encore, oh oui, Israël gagne! Depuis 70 ans maintenant, cette fête continue», poursuit-elle. La parodie «comportait malheureusement des allusions antisémites comme se moquer de la nourriture casher ou se référer à l'argent, dans la vieille tradition antijuive», a réagi le ministère israélien des AE qui a saisi les autorités néerlandaises.

«Montrer des vidéos tristes et déprimantes en toile de fond de la chanson gagnante, c'était inadmissible et honteux», accuse Israël qui ne supporte pas les vidéos sur les massacres des manifestants palestiniens à Ghaza!