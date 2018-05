Le centre des Equipes nationales à T'zaouket livré courant 2019

Iimplanté à T'zaouket, localité située en pleine zone montagneuse des Aurès, non loin de la ville d'Arris, à 60 kilomètres au sud-est de Batna, le centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales, en phase de réalisation, sera réceptionné en 2019. Destiné à accueillir les sportifs de haut niveau pour les préparer à des compétitions continentales et internationales, ce projet a connu des moments difficiles en raison de la zone argileuse, de l'infiltration des eaux et de la présence d'une station de concassage. Mais il a survécu, avec ses atouts initiaux, grâce à une enveloppe financière supplémentaire. Les travaux ont été entamés voici trois ans, avec plusieurs arrêts. Des décisions prises, la réalisation de terrains de football est engagée. Ce centre d'oxygénation sera doté de toutes les commodités, avec trois terrains de football dont un en gazon, deux salles omnisports, une piste d'athlétisme, des aires de jeu, des espaces verts, une piscine, un hôtel de 200 lits, un café-restaurant, des espaces de détente.