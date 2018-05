Des archives de Proust à 750 000 euros

Des archives ayant appartenu à l'écrivain français Marcel Proust et proposées aux enchères jeudi soir à Paris ont atteint 750 000 euros, a annoncé la maison Sotheby's dans un communiqué.

La plus haute enchère a consacré l'un des premiers brouillons d'un des plus beaux passages de Du côté de chez Swann, la promenade du héros le long de la Vivonne, qui a été cédé à 132 500 euros alors qu'il était estimé entre 30 000 et

50 000 euros.L'un des lots les plus disputés a été le portrait au crayon de Marcel Proust (1871-1922) sur son lit de mort par Jean-Bernard Eschemann, qui a atteint 45 000 euros alors qu'il était estimé entre 1 000 et 1 500 euros. Un «placard» manuscrit (jeu d'épreuves) d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs, estimé entre 15 000 et 2 000 euros, est parti pour 62 500 euros.

Ce lot a été préempté par le musée Marcel Proust d'Illiers-Combray. En revanche, l'ensemble de 138 lettres de Gaston Gallimard à Marcel Proust, estimé entre 100 000 et 150 000 euros, n'a trouvé preneur qu'à 93 750 euros.