L'Institut Cervantes d'Alger célèbre le Ramadhan

L'ambassade d'Espagne en Algérie et l'Institut Cervantes d'Alger veulent célébrer avec tous les Algériens leur fête religieuse la plus familière et partager avec eux la joie, la spiritualité et l'amitié. Le programme «Nuits du Ramadhan» aura lieu du 27 au 31 mai. La tradition orale, transmise à travers l'histoire et la musique, sera le fil conducteur de ce cycle de performances. Conte, conférence historique et musique sont au programme des «noches de ramadàn».