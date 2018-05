La consommation augmente de plus de 600% durant le Ramadhan

Les Algériens sont de «bons mangeurs» et c'est connu. Encore plus durant le mois sacré du Ramadhan où leur consommation de certains produits peut augmenter jusqu'à 600%. Il y a lieu de préciser, cependant, qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Leurs cousins, les Tunisiens sont aussi dans cette logique. En effet, chez nos voisins, la consommation augmente de 29,4% en comparaison au reste de l'année. Celle du pain, en particulier, augmente de 135% durant ce mois. Ce phénomène a également été constaté chez les Marocains. Ce qui témoigne que la frénésie d'achat touche tous les musulmans maghrébins avant la rupture du jeûne. Il s'agit d'une question de mentalité et d'habitudes. Selon des chiffres d'instituts spécialisés, les dattes, oeufs, thon en conserves, poissons, fromage râpé, boissons gazeuses et lait fermenté sont les aliments les plus consommés durant le Ramadhan, avec certains produits dont la consommation augmente de plus de 600%!