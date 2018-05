Sur quelles chaînes regarder la Champions League

C'est ce soir à quelques minutes du ftour (19h45) que s'affronteront le Real Madrid et Liverpool pour le compte de la finale de la ligue des champions. Le NSC Olimpiyskiy Stadium, à Kiev - capitale de l'Ukraine qui a été rénové juste avant l'UEFA Euro 2012 dont il a accueilli la finale, abritera cet événement attendu par la planète entière. 63 000 spectateurs seront dans les tribunes et des centaines de millions devant leurs écrans. Mais où pouvons-nous voir ce match? C8, la chaîne gratuite du groupe Canal+, diffusera en clair cette finale. Tout comme la chaîne allemande ZDF. Les détenteurs de carte beIN Sports pourront la suivre sur les chaînes arabes et françaises.