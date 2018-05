Une femme à la tête d'un réseau de drogue à Tébessa

Les services de sécurité de la wilaya de Tébessa, ont démantelé un réseau international de trafic de drogue et de psychotropes, a t-on appris de sources concordantes. C'est ce que rapporte le journal on-line Observ'Algerie Le réseau en question avait à sa tête une jeune femme... Cette dernière a été arrêtée en compagnie de deux jeunes hommes, au niveau du poste frontalier algéro-tunisien dénommé Bouchebka, en possession de 1 500 comprimés de type Lyrica et de quatre kilogrammes de kif traité. Trois véhicules permettant l'acheminement de la drogue vers la Tunisie et une somme d'argent de l'ordre de 120 000 dinars tunisiens (l'équivalent de 840 millions de centimes algériens), ont été également saisis par la sûreté de wilaya de Tébessa. Le démantèlement a été rendu effectif, grâce aux efforts combinés des services de sécurité et des services des douanes travaillant au niveau des frontières algéro-tunisiennes.