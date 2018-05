Diabète: les ambitions du géant japonais Ascencia en Algérie

Ascencia, l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des produits de l'autosurveillance de la glycémie, a lancé sa deuxième usine dans le monde en Algérie. Le géant japonais s'est associé avec le laboratoire privé algérien Imedial. Ils ont créé un joint-venture et lancé la réalisation de leur usine à Sidi Abdallah à l'ouest d'Alger. Un investissement de plus de 25 millions de dollars, selon la même source. Selon la direction d'Imedial, cette usine, la deuxième d'Asencia dans le monde après celle du Japon, fabriquera des bandelettes et des lecteurs pour l'autosurveillance de la glycémie. Sa capacité est de 10 millions de boîtes de bandelettes par an. Les travaux de réalisation devront durer 24 mois. 50% de la production est destinée au marché algérien. Le reste sera racheté par les filiales d'Ascencia dans les pays de la région Mena et d'Afrique.