Gérez votre poids en mâchant du chewing-gum

Des scientifiques japonais ont affirmé que le chewing-gum semble être un allié contre le surpoids chez les hommes après 40 ans, en les incitant à marcher plus vite. «Combiner exercice physique et gomme à mâcher pourrait être une manière efficace de gérer son poids», ont écrit ces chercheurs dans la revue Journal of Physical Therapy Science. Leur étude a examiné «le rythme cardiaque, la distance parcourue, la vitesse de la marche, le nombre de pas et la dépense énergétique» chez 46 marcheurs japonais âgés de 21 à 69 ans. Ils devaient marcher à leur «rythme naturel» pendant 15 minutes sur une piste d'athlétisme. La moitié mâchait deux chewing-gums, et l'autre moitié avait ingéré les ingrédients de ces chewing-gums sous forme de poudre dissoute dans un verre d'eau. Le rythme cardiaque était globalement plus élevé chez ceux qui mâchaient du chewing-gum.