Béchar: le parc citadin ouvre ses portes au public

Le parc citadin de Béchar, un espace récréatif et de repos s'étendant sur plus de six hectares, a ouvert vendredi dernier ses portes au public. En chantier depuis trois ans, ce projet qui avait connu plusieurs arrêts à cause de contraintes administratives et techniques, a été finalement livré en ce mois de Ramadhan après la relance de son chantier avec l'apport des différents services techniques de la wilaya. L'ouverture de cette structure environnementale a été favorablement accueillie par les familles qui bénéficient désormais d'un site de détente et de loisirs à travers les différents espaces de ce parc citadin qui comprend plusieurs allées, des plantes de différentes essences, des bassins et des jets d'eau. Ce projet a nécessité un investissement public de plus de 145 millions de DA pour sa réalisation et équipement.