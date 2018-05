La Chine teste la technologie de descente d'engins spatiaux plus lourds

La Chine a testé avec succès la technologie de rentrée et de descente de son nouveau programme spatial, ce qui rend possible l'atterrissage d'engins spatiaux plus lourds, a rapporté hier l'agence Chine nouvelle. Les méthodes actuelles telles que l'atterrissage avec parachute et sur coussin d'air ne peuvent pas satisfaire les besoins de décélération des missions de rentrée d'engins spatiaux plus lourds, a indiqué la China Aerospace Science & Technology Corporation (Casc). La Casc a mené avec succès trois essais, y compris de techniques améliorées d'atterrissage en parachute et sur coussin d'air, ainsi que de la technologie de rentrée et de descente gonflables (Irdt). Elle a publié les résultats des tests sur son site Internet plus tôt cette semaine. Selon les résultats des tests, la technologie améliorée d'atterrissage sur coussin d'air utilise des matériaux extrêmement robustes pour couvrir les engins spatiaux lors de l'atterrissage et est en mesure d'augmenter la capacité de décélération actuelle.