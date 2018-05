Le maire aime les combats de moutons

Dans une démarche complètement inédite, mais néanmoins irresponsable, le président de l'APC de Collo, dans la wilaya de Skikda, a autorisé un tournoi de combats de...moutons, qui devra avoir lieu prochainement sur une place publique. Il a même saisi, dans un document révélé par «Ennahar», les services de la police et de la gendarmerie de la commune pour prendre en charge le volet sécuritaire. L'édile parle d'une «manifestation de loisirs», ignorant superbement la maltraitance contre les animaux pour laquelle l'article 449 du Code pénal stipule que «sont punis d'une amende de 100 à 500 DA et d'un emprisonnement de 10 jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité». Des associations avaient lancé, il y a trois ans, une pétition pour que le ministère de la Justice alourdisse les peines et sanctions prévues dans cet article. Il est de notoriété publique que ce genre de combats soit souvent organisé, clandestinement, à travers plusieurs régions du pays, notamment à l'approche de l'Aïd El Adha, mais c'est la première fois qu'un responsable local y apporte sa caution.