Ramadhan: actions caritatives et bénévolat des associations en hausse

De nombreuses associations ont lancé d'intenses actions caritatives et de bénévolat durant la première semaine du mois de Ramadhan à travers l'ouverture de restaurants pour l'iftar (repas de rupture de jeûne) et d'espaces pour servir des repas chauds aux personnes de passage et personnes nécessiteuses et la distribution de colis alimentaires aux familles démunies. Dans le cadre de ces actions de bénévolat, l'association nationale «El Ihsane - SOS 3ème âge en détresse» a ouvert 15 restaurants de l'iftar à travers les bureaux dont elle dispose dans certaines wilayas du pays, à l'instar de Biskra, Constantine, Ghardaïa, Illizi, Tamanrasset, El-Menea, Naâma, Tindouf et Adrar où 450 repas chauds sont servis quotidiennement aux personnes de passage et personnes nécessiteuses qui peuvent même les emporter avec elles, a déclaré la présidente de l'association, Souad Chikhi, mettant l'accent sur le rôle de la société civile en tant que partenaire-clé de l'action de solidarité, de promotion de l'action de proximité et de prise en charge des catégories vulnérables.