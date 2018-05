300 postes pour les enseignants de tamazight

Le ministère de l'Education nationale a mobilisé 300 postes budgétaires pour les enseignants de tamazight en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a affirmé dimanche dernier à Skikda le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad. Ces postes seront réservés aux diplômés des instituts de la langue et de la culture amazighes des universités de Tizi Ouzou, Bouira, Batna, Béjaïa et Alger, a indiqué Assad lors d'une réunion tenue à la direction de l'éducation dans le cadre de sa visite de deux jours dans la wilaya à l'occasion du 23ème anniversaire de la création du HCA. Le HCA assurera à ces futurs enseignants accompagnement, encadrement et manuels, a-t-il ajouté tout en assurant que 2 757 professeurs enseignent actuellement la langue amazighe. Le directeur de l'éducation de Skikda, Abdallah Mourad, a assuré que 13 classes d'enseignement de tamazight seront ouvertes à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019 dans les 13 daïras de la wilaya. Si El Hachemi Assad a appelé à actualiser la circulaire ministérielle 426 de 2008 pour assurer l'obligation de poursuivre l'enseignement de tamazight à tous les élèves des trois paliers avec l'aménagement de l'horaire hebdomadaire de son enseignement.