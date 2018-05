L'acte héroïque d'un sans-papiers le mène à l'Elysée

Cette histoire nous change des faits divers habituels impliquant des migrants et qui ne sont généralement pas à leur avantage. En effet, Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papiers, a été l'auteur d'un acte de bravoure salué unanimement, qui lui a valu d'être reçu, hier, à l'Elysée par le président Emmanuel Macron.

Le jeune migrant de 22 ans a escaladé à mains nues quatre étages de la façade d'un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide. Les responsables de la ville de Paris ont salué la bravoure du jeune homme et se sont engagés à l'accompagner dans ses démarches pour régulariser sa situation, des élus ont appelé le ministre de l'Intérieur dans ce sens et une pétition en sa faveur est en train de circuler.

Pour sa part, le président Emmanuel Macron l'a reçu ce matin à l'Elysée. Un geste symbolique fort qui traduit la reconnaissance de la République à ce jeune migrant clandestin.