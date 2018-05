La préparation de la "Calentica" proposée comme métier artisanal

La chambre d'artisanat et des métiers (CAM) d'Oran a proposé d'inclure la préparation du plat populaire «Calentica» comme activité artisanale au projet de nomenclature des métiers artisanaux en cours d'actualisation,

a-t-on appris du directeur de la chambre. «Cette spécialité culinaire, source de revenus et de subsistance pour une large frange de la société oranaise, a sa place parmi les plats populaires à introduire dans ce projet qui est entré en sa phase finale, avant de le soumettre aux parties compétentes en vue de son approbation», a indiqué Nouredine Mehtar-Tani. La préparation et la vente de la «Calentica» est une activité très répandue à Oran et dans les wilayas dans l'ouest du pays. Au fil du temps, ce plat est devenu présent dans toutes les villes du pays sous diverses appellations et en diverses circonstances. On le désigne par «Garantita», «El Hami» et bien d'autres noms. «Calentica» trouve son origine de l'espagnol «Calientita» (toute chaude).