Le Maroc est le 7ème pays importateur de produits algériens

Malgré l'air diplomatique froid entre le Maroc et l'Algérie pour des questions de géopolitique, le commerce entre les deux pays est en bonne forme et se maintient sur une courbe ascendante. Le pays a importé plus de 700 millions de dollars de marchandises depuis l'Algérie. Il se place en 7e position sur la liste des destinataires des produits algériens derrière l'Union européenne, les pays de l'Ocde, et la Tunisie. Par rapport au premier trimestre 2017, le commerce extérieur avec le Maroc a augmenté de 59,83%. De manière générale, les échanges commerciaux sortants avec les pays du Maghreb arabe sont en hausse d'environ 40%.Ce rapport vient confirmer les récentes prévisions de la Banque africaine de développement (BAD) qui classe l'Algérie au 4e rang des pays les plus riches d'Afrique avec un PIB attendu de 170 milliards de dollars.