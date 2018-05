Les premiers modèles Suzuki sortiront en juillet

Annoncée en décembre dernier, l'usine Suzuki sise à Saïda

(461 km à l'ouest d'Alger) entrera en production dans quelques semaines et les premiers modèles sortiront en juillet prochain, selon le site spécialisé autobip.

Pour rappel, deux modèles Suzuki

seront assemblés dans cette usine dans un premier temps, il s'agit de la Suzuki Alto et la Suzuki Swift qui

seront commercialisés à partir de juillet prochain par Cima motors.

D'autres modèles s'ajouteront au catalogue par la suite, il s'agit des modèles exposés au salon

d'Oran de décembre 2017, la Suzuki Ignis, Vitara, Ertiga et Baleno.