10e opération d'exportation de ciment algérien

LafargeHolcim Algérie réalise une nouvelle opération d'exportation aujourd'hui. C'est la septième depuis décembre 2017, depuis le port de Djendjen que 17 000 tonnes de ciment gris en vrac à destination de l'Afrique de l'Ouest. Cette opération a été réalisée sur la production de la cimenterie du groupe à M'sila. C'est un pas de plus dans la concrétisation des objectifs de LafargeHolcim qui entend exporter quelque 2 millions de tonnes de ciments en 2020. Ce sera la contribution du cimentier franco-suisse dans la stratégie du gouvernement de destiner annuellement 5 millions de tonnes à l'export. Le groupe public Gica et deux cimenteries privées ont réalisé trois opérations d'exportation. Il faut savoir que le nombre total actuel des cimenteries (publiques et privées) en Algérie est de 17. La capacité de production du pays devrait augmenter en 2020 à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public Gica, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés.