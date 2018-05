Cancer: un ordinateur meilleur que les dermatologues

Un ordinateur a réussi à être meilleur que les dermatologues pour repérer les cancers de la peau sur une série de photos, a annoncé une équipe de chercheurs germano-franco-américaine qui a entraîné ce système d'intelligence artificielle à distinguer des lésions de la peau et grains de beauté selon qu'ils étaient bénins ou alarmants, en lui montrant plus de 100 000 images. Puis les performances de la machine (un réseau neuronal convolutif, dans le jargon des sciences de l'information) ont été comparées à celles de 58 médecins spécialistes, venus de 17 pays. «La plupart des dermatologues ont fait moins bien», écrivent les chercheurs dans la revue Annals of Oncology. Avec une simple photo de 100 cas jugés compliqués, les médecins ont correctement identifié 87% en moyenne des mélanomes qui leur étaient présentés.