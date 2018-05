Des astrophysiciens répondent à Bonatiro: "Simples ragots (...)pure calomnie"

La polémique sur la durée du jeûne en Algérie se poursuit. Après le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aissa, c'est au tour de 21 astrophysiciens de différentes universités du pays de prendre position. Ces derniers, selon TSA, ont rendu public un communiqué pour répondre à Loth Bonatiro, qui a lancé le débat, en affirmant que les Algériens jeûnaient chaque jour, plus de 40 minutes supplémentaires. Bonatiro prétend que des erreurs existent depuis l'indépendance sur les horaires des prières et que la faute reviendrait à un astronome amateur qui en a établi les règles. Des accusations qualifiées de «simples ragots sans fondement aucun, ni référence et relèvent de la pure calomnie», par les signataires de ce communiqué dont le Dr Jamal Mimouni et le Dr Nassim Seghouani, ainsi que le Pr Toufik Abdelatif et le Pr Nidhal Guessoum.