Elle gare sa Golf série 4 avant d'aller faire la... manche

Les mendiants ont toujours constitué la face cachée d'une société où se reflètent la misère, la maladie, la débauche, mais surtout...l'escroquerie. Et c'est le cas de le dire pour une femme, la quarantaine, qui a été arrêtée cette semaine à Oran.

Les éléments de la sûreté de cette wilaya ont décidé de suivre les déplacements de cette mendiante après avoir constaté que cette dernière mettait en danger la vie d'une enfant de 5 ans, en guenilles et à moitié affamée, qu'elle exhibait à longueur de journée pour inspirer la pitié. Grande a été leur surprise en voyant la quadragénaire se mettre derrière le volant d'une Golf série 4, en fin de journée. La fausse mendiante a été arrêtée. Avec son geste, cette dernière ne laisse plus place à la charité car à ce rythme, l'Algérien finit par croire que la réalité n'est pas ce que l'on croit, mais tout autre.