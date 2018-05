Les Algériens rêvaient de visa...ils rêvent aujourd'hui du RDV

Les demandes de visas s'effectuent uniquement sur rendez-vous. Et depuis le 9 avril dernier, le dépôt des dossiers de demande de visa pour la France s'effectue sur rendez-vous auprès de VFS Global. Cependant et selon plusieurs citoyens qui nous ont contactés, l'obtention d'un rendez-vous pour un visa Schengen n'a jamais été aussi compliqué. En effet, les démarches sont nombreuses, longues et décourageantes. Pour déposer un dossier de visa, il faut donc s'enregistrer sur le site Web, remplir le formulaire, définir le type de visa et enfin prendre un rendez-vous.

Mais selon plusieurs citoyens, le demandeur de visa n'arrive même pas à dépasser le stade de l'ouverture d'un compte. La procédure reste bloquée. Et il est à se demander s'il ne s'agit pas là d'une manière subtile de limiter les demandes et par la même occasion, juguler la délivrance des visas.