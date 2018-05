Ramadhan et journaux ne vont pas de pair...

L'esprit, comme le ventre, jeûne pendant le Ramadhan, du moins à Hussein Dey, dans l'une des plus anciennes et plus grandes cités de cette banlieue de l'est d'Alger-Centre, les deux seuls kiosques à journaux, ou buralistes tels qu'on les nomme de nos jours, qui ont pignon sur rue, ne vendent pas de journaux pendant le..... Ramadhan!!!. Cette disparition de la presse quotidienne a été constatée à la cité Amirouche. Mais on peut l'affirmer sans trop de risque de se tromper que le phénomène a certainement cours dans d'autres quartiers de la capitale. Il faut dire que désormais, le jeûneur préfère tapoter sur son smartphone que de feuilleter son journal en attendant l'Adhane.