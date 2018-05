20 000 tonnes de déchets, dont 7 tonnes de pain, collectées en 10 jours à Alger

L'Etablissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères (Netcom) a enregistré durant les 10 premiers jours du mois de Ramadhan, au niveau de 26 communes d'Alger, le ramassage de quelque 20 000 tonnes de déchets, dont 7 tonnes de pain, soit une hausse de 30% à 40% par rapport aux autres jours de l'année, a indiqué dimanche une responsable de cette entreprise. «Les déchets ménagers augmentent considérablement durant le mois de Ramadhan avec le ramassage, quotidiennement, de quelque 2000 tonnes, soit une hausse de plus de 500 tonnes par rapport aux autres jours de l'année, a indiqué la responsable de la communication et du développement à Netcom. Pour une gestion optimale et un transport facile des déchets vers le centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici (Zéralda), Netcom a mobilisé «plus de 4 000 agents et 420 camions dont des bennes, outre le remplacement de 3000 bacs à ordures, a-t-elle ajouté.