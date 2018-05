Ces millions d'Arabes qui vénèrent Messi ne le verront pas à El Qods occupée

Les billets pour la rencontre entre Israël et l'Argentine, avec la participation de la star Lionel Messi, prévue le samedi 9 juin à...El Qods, se sont arrachés lors de leur mise en vente, dimanche soir. Les 20 000 places disponibles ont été vendues en 20 minutes et près de 100 000 personnes ont tenté d'obtenir un billet sur le site de la société de vente. La star du Barça jouera donc à El Qods occupée et ne verra sans doute pas le drame des Palestiniens que l'armée sioniste tue méthodiquement depuis des années. Mais il pourra compter avec la passion des dizaines de millions de fans arabes et musulmans, même si ils comptent pour du beurre face à son dévouement apparent pour l'Etat hébreu. Et, pendant ce temps, l'armée israélienne continuera, quant à elle, à tuer impunément des Palestiniens, jeunes et moins jeunes, à Ghaza comme à El Qods occupée.