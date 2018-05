Le bureau de poste ambulant des Sablettes pris d'assaut

Le bureau de poste ambulant, ouvert à l'occasion du mois de Ramadhan au niveau de la promenade des Sablettes (Alger), premier du genre en Algérie et en Afrique, est pris d'assaut juste après l'iftar (rupture du jeûne) par les citoyens venus profiter de ce site de détente et de loisirs et des services d'Algérie poste jusqu'à minuit. Algérie poste a précisé que «le bureau de poste ambulant des Sablettes est doté des moyens technologiques les plus modernes pour offrir aux clients différents services, notamment le retraits d'espèces, de 21h00 à minuit», soulignant que cela permet de «réduire la pression sur les bureaux de poste principaux et de proximité». Le bureau ambulant d'Algérie poste est installé dans un bus fabriqué par la Société nationale des véhicules industriels (Snvi) et doté de tous les équipements nécessaires pour offrir des services aux clients en toute sécurité. Un passage permettant aux personnes aux besoins spécifiques d'accéder au guichet a été ainsi aménagé. D'autres unités de ce type seront produites pour couvrir plusieurs régions du pays, là où il y a une forte affluence en été.