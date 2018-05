Rencontre-débat avec le HCA ce soir à Béjaïa

Le Haut Commissariat à l'amazighité organise le jeudi 31 mai à la Bibliothèque principale de Béjaïa à partir de 22 heures une rencontre débat avec Abdelhafid Idres, auteur du Grand Dictionnaire (plus de 65 000 mots coédité par le HCA et l'Enag.

Cette rencontre sera précédée par la signature d'une convention de partenariat entre le HCA et l'APC de Béjaïa en présence des deux responsables et des autorités locales de la wilaya de Béjaïa pour l'entame de l'opération de l'amazighisation des frontons.