Route bloquée et risque d'éboulement aux 195 Logements (Appreval)

A la cité 195 Logements (ex-cité Grégory), un éboulement a failli ensevelir une famille, quoique cette dernière ait déjà perdu un des siens dans les mêmes circonstances. Et c'est justement, suite à cet incident, qu'une équipe a été dépêchée pour dégager l'amas de pierres et de sable du locataire habitant au n°18, mais le hic dans tout cela, c'est que cet amas de pierres et de sable est resté sur la route, gênant la circulation des riverains, et ce depuis une vingtaine de jours, sans que les autorités concernées ne daignent prendre en charge ce problème.