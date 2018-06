A la promenade des Sablettes on sensibilise contre les accidents de la route

Le Centre national de prévention et de sécurité routière (Cnpsr) a lancé, mercredi au niveau de la promenade des Sablettes, une campagne de sensibilisation sur les dangers des accidents de la route et les moyens de diminuer leur nombre durant le mois sacré du Ramadhan.

La campagne qui s'achèvera avec la fin du mois sacré prévoit l'organisation de plusieurs activités de proximité au niveau de la promenade des Sablettes pour un Ramadhan sans accidents et ce, particulièrement durant les périodes d'avant et après la rupture du jeûne. Plusieurs ateliers, notamment des «cours pratiques sur le Code de la route et les règles de la conduite» seront organisés dans le cadre de cette campagne au profit des enfants, une catégorie ciblée car constituant «les conducteurs de demain et une grande partie des piétons», a ajouté la même source. L'espace, très apprécié par les nombreuses familles venues visiter la promenade des Sablettes, prévoit en outre un espace pour les jeunes, supervisé par des spécialistes en conduite qui recourent dans leurs démonstrations à des moyens technologiques développés, notamment des écrans 3D.