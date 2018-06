Aïn Touta donne l'exemple dans la lutte contre le tabagisme

Les cafés «non-fumeurs» ouverts dans la ville de Aïn Touta sont une initiative pionnière dans la wilaya de Batna visant à offrir aux visiteurs des espaces «interdits» aux amateurs de la cigarette. Beaucoup plus connue pour son club de handball devenu une véritable école de petite balle, la ville de Aïn Touta (35 km de Batna) a été aussi mise au-devant de la scène par ses cafés exclusivement réservés aux non-fumeurs. La cité dont le nom signifie «La fontaine du mûrier» compte désormais quatre cafés «non-fumeurs» qui constituent particulièrement des lieux de sevrage pour les fumeurs désireux freiner leur dépendance au tabac. Rencontré dans l'un de ces cafés, Zoubeir Houam (51 ans) confie avoir cessé de fumer depuis peu et commence tout juste à prendre plaisir et respirer de l'air propre.