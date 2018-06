Les plus jeunes se détournent toujours plus de Facebook

Les adolescents se détournent toujours plus du réseau social Facebook et lui préfèrent de plus en plus d'autres réseaux sociaux, plus centrés sur les photos et les vidéos. Selon un sondage américain, 51% des 13-17 ans utilisent Facebook contre 85% pour YouTube (Google), 72% pour Instagram (détenu par Facebook) ou encore 69% pour Snapchat, ce qui vient confirmer une tendance déjà relevée par d'autres études. Le profil des usagers a nettement changé depuis 2014-2015: le Pew Research Center comptait alors 71% d'adolescents américains sur Facebook, qui dénombre au total environ 2,2 milliards d'usagers mensuels actifs. Le sondage publié jeudi précise que 95% des adolescents sondés indiquent utiliser un smartphone et 45% disent être en ligne «presque en permanence», deux chiffres en augmentation.