Bonatiro vous dira saha Aïdoukoum le 15 juin

La fête de l'Aïd el Fitr 2018 sera célébrée le vendredi 15 juin, selon le chercheur algérien en astrophysique, Bonatiro Loth. Ce dernier, repris par plusieurs sites électroniques dont DIA, a indiqué que les calculs et les prévisions qu'il a effectués, font ressortir que la fin du mois de Ramadhan interviendra le 14 juin et l'Aïd sera célébré le 15 du même mois. En ce sens, le mois de Ramadhan de cette année devrait durer 29 jours.

Ce chercheur controversé a déjà fait savoir que la Qibla (direction de la qaâba) en Algérie est fausse et que les Algériens jeûnent 40 minutes en plus car la prière du Fajr est accomplie 40 minutes à l'avance.