Bourses d'études à l'étranger: les nouvelles conditions

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé de nouvelles conditions pour le renouvellement des bourses d'études à l'étranger, selon Observalgérie. Les étudiants concernés par ces bourses sont tenus à présent d'envoyer, à chaque fin de semestre, des dossiers de suivi, au ministère de l'Enseignement supérieur algérien, par le biais des représentations diplomatiques, se trouvant au niveau des pays d'accueil, pour vérification. Le dossier en question, doit contenir le relevé de notes de l'étudiant certifié par l'université d'accueil, l'original de l'attestation de succès et une fiche de suivi pédagogique à remplir, après l'avoir téléchargée sur le site Internet du ministère. Le ministère informe qu'aucune demande de prolongement de la durée de formation ne sera acceptée et que des sanctions seront prises à l'égard des étudiants qui ne reviennent pas en Algérie, après la fin de la durée de formation à l'étranger.