La SAA récompense 45 "champions"

Quinze directions régionales de la Société algérienne des assurances (SAA) ont chacune sélectionné trois lauréats parmi les enfants de leur personnel qui ont réussi aux examens de 5e, du Brevet de l'enseignement moyen et du baccalauréat de l'année scolaire 2016-2017. Les 45 heureux «champions», venus des quatre coins du pays, étaient accompagnés par leurs parents. Ils ont obtenu, dans chaque catégorie, la meilleure note sanctionnant leur examen. La cérémonie de remise de diplômes et cadeaux s'est déroulée, hier soir, dans un grand hôtel d'Alger. Elle était animée par un orchestre «châabi» de bonne facture qui a semé une ambiance sympathique ponctuée par des «youyous» et des danses (el-haddi) exécutées par des hommes. Lors de cette rencontre, les travailleurs ont eu le plaisir de déguster des gâteaux traditionnels, dont l'incontournable «Kalb Ellouze», accompagnés de thé, café et autres boissons.