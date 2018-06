Salaires des joueurs du championnat local: faramineux!

Des chiffres faramineux concernant les salaires des joueurs du championnat d'Algérie de football ont été révélés par la Ligue de football professionnel (LFP) dans le rapport de gestion rendu public à l'occasion de la tenue de son assemblée générale ordinaire, selon Observalgérie. Pour ce qui est du championnat d'Algérie, Ligue 1 Mobilis, 99 joueurs ont un salaire de moins de 100 millions par mois (29%), 79 (23%) entre 100 et 150 millions, 72 (21%) entre 150 et 200 millions, 43 (13%) entre 200 et 250, 29 (8%) entre 250 et 300 et finalement 22 joueurs (6%) plus de 300 millions de centimes. En Ligue 2 Mobilis, la majorité des joueurs touche moins de 100 millions de centimes. Ils sont au nombre de 185 (79%). Mais il y a des joueurs de ce palier qui perçoivent des salaires élevés. Ainsi, ils sont 45 (19%) à toucher entre 100 et 150 millions, 3 (2%) entre 150 et 200 millions.