32 000 quintaux de céréales en plus cette saison à Ouargla!

Une production de plus de 55.000 q de céréales a été récoltée à ce jour dans la wilaya de Ouargla, dans le cadre de la campagne moissons-battages lancée le 12 mai dernier a-t-on appris des services agricoles (DSA) de la ville. Entreposée au niveau de la coopérative des céréales et légumes secs (Ccls), cette récolte, composée à 90% de blé dur et le reste de blé tendre et d'orge, a été réalisée dans une superficie de 1600 ha sur les 2600 ha emblavés. Les prévisions de la DSA tablent, au titre de cette campagne qui s'achèvera fin juin, sur une moisson de 100.000 q de céréales, soit une hausse de près de 32.000 q par rapport à la récolte de la saison écoulée. Cette hausse est imputée par la DSA à une série de facteurs liés, notamment, à l'extension de la surface réservée à la céréaliculture qui a gagné du terrain avec un accroissement de près de 800 ha par rapport à la saison écoulée (1800 ha).