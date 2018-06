66 726 kits alimentaires durant le Ramadhan distribués à Batna

Au cours des semaines écoulées durant le Ramadhan 2018, de nombreuses actions de solidarité ont été menées dans la wilaya de Batna comme celles relatives à la distribution aux familles démunies d'un total de 66 726 kits alimentaires. Plusieurs intervenants ont participé au montage financier pour l'achat des produits, dont la wilaya de Batna et ses 61 communes, les ministères de la Solidarité nationale, des Affaires religieuses, ainsi que des bénévoles. Il convient de signaler à cet égard que 11.357 ont été fournis par des bienfaiteurs avec la participation de plusieurs associations. Des opérateurs économiques et des investisseurs ont, ainsi, réuni plus de 1,6 milliard de centimes. L'élan de solidarité s'est prolongé avec l'ouverture de 53 restos Errahma à travers le territoire de la wilaya. Ces restos ont offert plus de 24.600 repas chauds aux personnes de passage et même des plats à emporter. L'ouverture de ces restaurants est autorisée après une enquête pour s'assurer de l'état des locaux, des conditions d'hygiène, de la préparation des repas et de leur qualité.