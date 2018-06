La filière lait en Tunisie souffre des aléas climatiques

Confrontés à de grosses pertes, les différents acteurs de la filière lait tunisienne, jadis prospère, souffrent depuis de nombreux mois. L'augmentation des coûts d'élevage et de production n'a pas été suivie de celle du lait et produits dérivés. Parade du gouvernement tunisien, inonder le marché de lait en poudre d'importation afin de stabiliser le marché.

Cette solution a mis en colère les représentants des éleveurs, soit l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), qui sont en désaccord avec le ministère du Commerce concernant l'importation du lait. L'Utap appelle à l'augmentation du prix du lait à la production et à limiter la montée des prix des fourrages afin de soutenir les agriculteurs.