Rétinopathie diabétique: un algorithme détecte la maladie

Une équipe de chercheurs de l'université du Hunan a réussi à développer un algorithme d'intelligence artificielle capable de détecter la rétinopathie diabétique. Cet algorithme permet aux médecins de trouver des signes de rétinopathie diabétique à partir d'images, à l'aide d'un centre de superordinateur. «Après avoir analysé plus de 80.000 images rétiniennes, nous avons découvert que l'algorithme d'intelligence artificielle était précis à 91% dans la détection de la rétinopathie diabétique, soit l'équivalent d'un ophtalmologue», a expliqué Xi Ziwei, membre de l'équipe. «La détection via l'intelligence artificielle ne prend que 1/30e du temps nécessaire à un ophtalmologue, permettant ainsi de traiter plus de cas et de réduire le risque d'erreur humaine», a fait savoir M. Xi, ajoutant que la Chine souffrait d'un manque d'ophtalmologues, notamment au niveau des quartiers.