Selon le leader houthi, des avions israéliens sont engagés au Yémen

Selon des médias appartenant au groupe Ansar Allah (Houthis), des avions de combat israéliens ont pris part à des batailles sur la côte ouest du Yémen. D'après la même source, des avions israéliens ont été également repérés survolant la ville de Hodeidah. Reprenant des propos du chef du groupe Ansar Allah, Abd-Al-Malik Al-Houthi, le site Web de la chaîne Al-Masirah des Houthis indique que «les services techniques de l'armée et les comités populaires houthis ont vu ces derniers jours des avions israéliens survoler le ciel yéménite». Aussi, le leader de Ansar Allah a-t-il appelé samedi soir les Yéménites à «défendre leur patrie». «Notre responsabilité est d'agir et de défendre notre pays face aux agresseurs qui ont commis contre nous les crimes les plus haineux». Pour le chef des Houthis, ceux qui appellent au «djihad, pour l'amour de Dieu, sur plus de 11 fronts à l'intérieur du Yémen, sont en fait des agents et des serviteurs de l'Amérique et d'Israël». L'allusion concerne évidemment l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.